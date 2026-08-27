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Koningsgarde Noorwegen schrapt taptoe om gezondheid koning

27 aug , 18:46Koningshuis
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De Noorse Koninklijke Garde heeft de geplande taptoe voor vrijdagavond afgelast. Dat meldt de garde op Facebook. De reden hiervoor is de gezondheidstoestand van koning Harald.
"Als de persoonlijke lijfwacht van de koning vinden we het in de huidige situatie niet gepast om het evenement van morgen door te laten gaan", aldus het regiment. Het Garderegiment laat weten "zijn warmste medeleven aan zijne majesteit de koning en de koninklijke familie" over te brengen.
Donderdagochtend kwam het bericht naar buiten dat de toestand van koning Harald (89) "zeer ernstig" is. Hij wordt behandeld in het Rikshospitalet in Oslo.
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