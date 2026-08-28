Koningshuizen Roemenië en Bhutan rouwen om overleden Harald

De koningshuizen van Roemenië en Bhutan zijn in gedachten bij de nabestaanden van de overleden Noorse koning Harald. Hij stierf vrijdagochtend op 89-jarige leeftijd in het Rikshospitalet in Oslo. Op Instagram delen zij hun condoleances met de Noorse koninklijke familie.

"De banden tussen de koninklijke families van Roemenië en Noorwegen zijn al meerdere generaties heel hecht", schrijft het voormalige Roemeense koningshuis bij een foto van Harald. De moeder van de voormalige Roemeense koningin Ana, de echtgenote van de laatste Roemeense koning Michaël, was familie van de ouders van Harald. Na het gedwongen aftreden van Michaël in 1947 hield het Roemeense koningshuis officieel op te bestaan. Sindsdien is prinses Margareta, zijn oudste dochter, de bewaarster van de kroon in Roemenië.

"Door de jaren heen hebben de twee koninklijke families elkaar regelmatig ontmoet bij familieaangelegenheden of bij officiële vieringen in Luxemburg, Londen, Madrid, Athene en een paar maanden geleden nog in Stockholm", gaat de boodschap verder. Prinses Margareta deelt namens het volk haar condoleances "aan het Noorse volk in deze tijd waarin het afscheid neemt van zijn geliefde en gerespecteerde koning, en betuigt zijn solidariteit met allen die op dit moment rouwen". Ook stuurde zij vrijdagochtend condoleancebrieven aan koning Haakon en zijn moeder Sonja.

Behalve Roemenië heeft ook het koningshuis van Bhutan de Noorse koninklijke familie gecondoleerd met het verlies van Harald. "Tijdens zijn lange regeerperiode bleef koning Harald zeer betrokken bij zijn land en dichtbij het volk", schrijft koningin Jetsun Pema in haar Instagram Story. "Zijn openheid en menselijkheid waren kenmerkend voor zijn regeerperiode, en in moeilijke tijden boden zijn woorden troost en droegen ze bij aan de eenheid van de natie. Zijn toewijding aan Noorwegen en zijn bevolking zal nog lang in herinnering blijven."