Koningspaar en Japans keizerspaar bezoeken zieke kinderen

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima, de Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako hebben vrijdagochtend het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie bezocht in Utrecht. Daar spraken zij met kinderen die in het centrum worden behandeld en hun ouders.

De koning en koningin arriveerden als eerste, terwijl het keizerspaar even op zich liet wachten. In de tussentijd kletsten Willem-Alexander en Máxima op de oranje loper voor de ingang van het centrum met onder meer de burgemeester van Utrecht Sharon Dijksma en bestuursleden van het Prinses Máxima Centrum. Voor de koning is het de eerste keer dat hij het onderzoeksziekenhuis bezocht. "Veel te laat", zo vertelde hij.

Het keizerspaar arriveerde even later. De koning en koningin stonden klaar om hen te verwelkomen. Ook poseerde het gezelschap nog even voor de ingang van het onderzoeksziekenhuis. De fotografen vroegen of het gezelschap een beetje naar links op wilde schuiven. "Naar links, naar links", grapte de koning verwijzend naar het nummer Links Rechts van Snollebollekes dat veel gebruikt wordt door Oranjefans bij het WK.

Bloemen

Eenmaal binnen kregen Masako en Máxima een bloemetje overhandigd van twee meisjes die behandeld worden in het centrum, waarna het gezelschap uitgebreid de tijd nam om met de meisjes en hun familie te praten. Ook poseerden het keizers- en koningspaar nog even voor de foto voordat ze naar het auditorium vertrokken. Daar kregen ze uitleg over onderzoeken waaraan kinderen in zowel Nederland als Japan deelnemen. Ook ging het gezelschap in gesprek met Japanse medewerkers van het centrum en kregen ze een korte rondleiding.

Máxima opende het nationale centrum voor kinderoncologie in 2018 en is sindsdien nauw betrokken bij het centrum. Het bezoek maakt deel uit van het Japanse staatsbezoek aan Nederland en is het laatste gezamenlijke programmaonderdeel van het keizerspaar en het koningspaar. Later op de dag brengt de keizer nog een bezoek aan het Amsterdamse Bos.