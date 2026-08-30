Koningspaar geniet van 'prachtweekend' bij WK roeien

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn trots op de Nederlandse prestaties tijdens de WK roeien. Het koningspaar spreekt op sociale media van "een prachtweekend".

Op de Bosbaan in het Amsterdamse Bos veroverde Nederland vier keer goud. Zondag won Nederland op de slotdag van het toernooi goud in de mannenacht en in de niet-olympische gemengde dubbeltwee. Eerder werden de vrouwen in de dubbelvier wereldkampioen en was er goud voor de mannen in de dubbeltwee.

Willem-Alexander en Máxima spreken van "prachtige prestaties bij het WK roeien in eigen land. Van harte gefeliciteerd met deze welverdiende gouden medailles!"