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Koninklijke beschermheerschappen in Noorwegen vervallen

25 sep , 16:55Koningshuis
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De koninklijke beschermheerschappen van de Noorse koninklijke familie zijn in navolging van de troonswisseling komen te vervallen, heeft het Noorse koningshuis vrijdag in een mededeling laten weten. Volgens het hof gebeurt dit "volgens gebruik."
Het koningshuis laat weten dat koning Haakon wel beschermheer blijft van TV-aksjonen, een jaarlijks Noors liefdadigheidsevenement. Organisaties en evenementen die nu een koninklijke beschermheer of beschermvrouw hebben kunnen een aanvraag indienen, net als overige organisaties. Deze koninklijke beschermheerschappen worden doorgaans toegewezen voor een periode van vijf jaar.
Het hof stelt dat "het belangrijke werk dat organisaties en instellingen voor de samenleving verrichten" van grote waarde is. "Het koninklijk huis spreekt zijn hartelijke dank uit voor deze waardevolle inspanningen", aldus de mededeling.
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