De Jordaanse kroonprins Hussein heeft woensdag een ontmoeting gehad met de Ierse president Catherine Connolly. Het bezoek vond plaats in de stad Dublin. Het Jordaanse hof deelt beelden van de ontmoeting op Instagram.

Hussein vond het "een genoegen" om de Ierse president te ontmoeten. "Wij hechten veel waarde aan de hechte vriendschap tussen onze twee landen en waarderen de steun van Ierland voor vrede in onze regio", schrijft hij op Instagram. Hussein en Connolly spraken onder meer over het versterken van de samenwerking tussen de landen, zo valt te lezen op de website van de kroonprins.

De zoon van koning Abdullah bracht ook een bezoek aan de technische universiteit van Dublin en hij was samen met zijn vrouw prinses Rajwa aanwezig bij het Jordan-Ireland ICT Forum TechConnect. Daar kwamen vertegenwoordigers van Jordaanse en Ierse technologiebedrijven samen.