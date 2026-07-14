Kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit gaan Marius Borg Høiby de komende periode helpen nu hij de gevangenis mag verlaten. "Het kroonprinselijk paar wil hem bijstaan in de fase waarin hij zich nu bevindt", laat het hof in een korte reactie weten aan Noorse media. Het paleis bevestigt daarnaast dat de zoon van Mette-Marit in zijn woning op het kroonprinselijke landgoed Skaugum gaat wonen.

Maandag werd bekend dat Høiby zijn voorarrest thuis onder elektronisch toezicht mag uitzitten. De rechter ziet dat de kans dat Høiby weer contact opneemt met slachtoffers is afgenomen.

De 29-jarige verklaarde eerder al in de rechtbank dat hij geen moeilijkheden meer wil veroorzaken, zeker gezien de gezondheid van zijn moeder. "Het gezin bevindt zich in zo'n situatie dat ik nooit iets zou doen dat de situatie zou verergeren. Dat is voor mij volstrekt ondenkbaar", zei Høiby vorige maand.

Toevalligerwijs werd eerder dinsdag bekend dat Mette-Marit het ziekenhuis heeft verlaten na een longtransplantatie.