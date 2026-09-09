De Zweedse kroonprinses Victoria heeft tijdens de afscheidsdienst voor koning Harald het gebed van Franciscus van Assisi voorgelezen om haar overleden peetoom te eren. Het gebed heeft volgens Noorse media bijzondere betekenis voor de kroonprinses en de Noorse koninklijke familie.

Victoria las hetzelfde gebed ook voor toen koning Haakon en koningin Mette-Marit in 2001 trouwden. Van de Noorse en Zweedse koninklijke familie is bekend dat ze nauwe banden hebben.

Het gebed van Franciscus van Assisi gaat over het brengen van vrede, liefde, hoop en verzoening waar conflict en wanhoop heersen. Het werd ook als hymne gezongen tijdens de uitvaart van de Britse prinses Diana in 1997.