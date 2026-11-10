Kroonprinses Victoria van Zweden heeft de afgelopen maanden verder kennisgemaakt met verschillende onderdelen van de marine. De activiteiten zijn een aanvulling op de afgeronde officiersopleiding van de dochter van koning Carl Gustaf, meldt het Zweedse hof. Eerder deed ze al vergelijkbare verdiepingsperiodes bij het leger en de luchtmacht.

Het paleis deelde dinsdag bij het nieuws een reeks nieuwe foto's van de 49-jarige Victoria. Zo poseert ze op een onderzeeër, is ze te zien in een helikopter die haar naar een oefening op de Oostzee brengt en bestuurt ze een onbemand vaartuig dat wordt gebruikt om mijnen op de zeebodem te zoeken.

Ook oefende Victoria met het blussen van vuur en het dichten van een lekkage. Ook maakte ze een duik met een reddingsduikersdivisie.