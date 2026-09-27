Kunstenares vindt kritiek op portret koning Frederik niet erg

De kunstenares die het eerste officiële portret van de Deense koning Frederik maakte, vindt het niet erg dat niet iedereen het doek waardeert. "Kunst hoeft niet iedereen te behagen", zei Cathrine Raben Davidsen tegen het Deense TV 2.

Frederik onthulde het schilderij vrijdag op kasteel Frederiksborg in Kopenhagen. Sindsdien klinkt er veel kritiek. Veel mensen vinden dat de afgebeelde Frederik niet goed lijkt op de echte.

Davidsen had vooraf al verwacht dat het portret tot debat zou leiden en vindt dat niet erg. Het schilderij is volgens haar "van het volk" en het is juist goed "dat er zoveel verschillende meningen zijn". "Het is ook geweldig als mensen er blij, boos en verdrietig van worden."

De kunstenares maakte vrijdag bekend dat Frederik zelf ook een kleine bijdrage aan het portret heeft geleverd. Hij schilderde enkele van de bloemen op de achtergrond.