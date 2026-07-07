Actrice Laura Bakker speelt de rol van prinses Margarita in de nieuwe dramaserie Mabel & Margarita van Videoland. Dat maakte de streamingdienst dinsdag bekend. Bakker is bekend van series als Oogappels, Kees Flodder en Nordin. Voor haar rollen in de films Heartbeats, Marleen en Dit is geen kerstfilm won Bakker driemaal een Gouden Kalf.

De opnames van Mabel & Margarita zijn vorige week afgerond. De serie is een spin-off van de serie Máxima en gaat over de prinsessen Mabel en Margarita, die in de jaren 90 steeds meer in de publiciteit kwamen. Eerder werd al bekend dat Claire Bender de rol van Mabel speelt, zoals zij ook al deed in Máxima.

Mabel & Margarita is in 2027 te streamen bij Videoland. De serie wordt geregisseerd door Saskia Diesing, Joosje Duk en Hiba Vink. Het scenario is geschreven door Judith Goudsmit, Randa Peters, Alix van der Goes, Jikkie Schelling en Diesing.