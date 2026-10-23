Leonor en Sofía ontmoeten winnaars afstudeerprijzen in Oviedo

De Spaanse prinses Leonor en haar zus prinses Sofía hebben vrijdag studenten ontmoet die de afstudeerprijs van de Universiteit van Oviedo hebben ontvangen. De winnaars van de Premios Fin de Grado 2025 ontvangen de onderscheiding als erkenning voor hun academische prestaties.

De dochters van koning Felipe en koningin Letizia spraken in hotel de la Reconquista in Oviedo met de afgestudeerden over hun studies en toekomstplannen. Een van de aanwezigen vroeg Leonor hoe zij het studentenleven ervaart. "Zij weten veel meer van het studentenleven dan ik, want ik sta nog maar aan het begin", antwoordde ze daarop, is te zien in een video van het Spaanse hof. Verder zei ze dat ze het leuk vond de studenten te ontmoeten en wenste ze hen "veel succes met wat er nog komt".

De ontmoeting was onderdeel van het programma rond de Prinses van Asturiëprijzen, die later vrijdag worden uitgereikt. De prestigieuze internationale onderscheidingen gaan naar mensen die een bijzondere prestatie hebben geleverd op gebieden als wetenschap, techniek, cultuur, sociaal werk, sport en humanitaire actie. Het Spaanse koninklijk gezin is vrijdagavond bij de uitreiking in Oviedo.