Londense politie doet melding bij waakhond in zaak-Thomas Markle

De politie in Londen heeft uit eigen beweging een melding gedaan bij de Britse politiewaakhond IOPC over het niet doorspelen van mogelijk strafbaar gedrag van Thomas Markle, de vader van de hertogin van Sussex, aan relevante buitenlandse opsporingsinstanties. Die informatie kreeg het korps in 2019 per brief binnen, maar werd alleen doorgestuurd naar prins Harry en Meghan.

Volgens Britse media was de ex-vrouw van Markle, Roslyn Loveless, de afzender van de brief waarin zij Markle beschuldigde van zedendelicten. Zij wendde zich tot de politie "vanwege zorgen over de veiligheid van de hertogin van Sussex". De Metropolitan Police zegt dat de brief "in feite geen informatie bevatte die specifiek met beveiligingskwesties te maken had, maar wel een aantal beweringen over vermeend strafbaar gedrag buiten het Verenigd Koninkrijk".

"De brief is beoordeeld en vervolgens ter kennisgeving doorgestuurd naar het kantoor van de hertog en hertogin van Sussex", zegt commandant Adam Slonecki. "De details van de beschuldigingen in de brief zijn niet gedeeld met andere opsporingsinstanties." Afgelopen week werd alsnog duidelijk dat Markle zich mogelijk schuldig heeft gemaakt aan het bezitten van beelden van kindermisbruik, waarna de politie de gang van zaken opnieuw heeft beoordeeld.

Filipijnen

"Na die beoordeling is een vrijwillige melding gedaan bij de Independent Office for Police Conduct (IOPC), vanwege het besluit om andere opsporingsinstanties niet te informeren", aldus Slonecki. "Daarnaast zijn we van plan om een aantal doorverwijzingen te doen naar de relevante buitenlandse opsporingsinstanties over de beschuldigingen in de brief. Dat proces is gaande en wordt de komende dagen afgerond."

De politie op de Filipijnen doet inmiddels onderzoek naar gegevensdragers van Markle met daarop vermoedelijke afbeeldingen van seksueel kindermisbruik. De spullen werden naar verluidt aangetroffen in het voormalige huis van Markle.