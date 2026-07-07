Koningin Máxima heeft dinsdag Jamie Dimon, topman bij financieel dienstverlener JPMorgan Chase, ontvangen op Paleis Huis ten Bosch in Den Haag. Voorafgaand aan het gesprek poseerden de twee kort in de vestibule van het woonpaleis van het koningspaar. Op de foto is te zien hoe Mambo, Máxima's witte toypoedel, door de ruimte rent.

Het gesprek tussen de koningin en Dimon ging over hoe de financiële sector en het bedrijfsleven kunnen bijdragen aan de financiële gezondheid van klanten en huishoudens.

Máxima voerde het gesprek in haar rol als speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Sinds 2024 zet zij zich voor de VN in voor het thema financiële gezondheid.