Marius Borg Høiby mag na ruim vijf maanden de gevangenis verlaten. De aanklagers gaan niet meer in beroep tegen de beslissing van de rechtbank om zijn voorarrest thuis met een enkelband te laten uitzitten. Dat betekent dat de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit onder elektronisch toezicht komt te staan op de kroonprinselijke residentie Skaugum.

De rechter besloot maandag dat het voorarrest van Høiby met vier weken wordt verlengd. Omdat de kans op recidive laag is, mag hij die thuis uitzitten. Hij mag de woning niet verlaten en zal in de tussentijd regelmatig worden gecontroleerd, onder meer op het gebruik van drugs.

Het Openbaar Ministerie had in eerste instantie beroep aangetekend, maar dat was vooral om tijd te winnen. De aanklager zegt dinsdag dat elektronisch toezicht als optie werd gezien voor over vier weken. Daarom is nu besloten om het beroep in te trekken.

Het nieuws komt op dezelfde dag als het bericht dat kroonprinses Mette-Marit uit het ziekenhuis is ontslagen. Zij onderging vorige maand een longtransplantatie. In de afgelopen maanden verzocht Høiby al verschillende malen om vrijlating, onder meer om bij zijn zieke moeder te kunnen zijn.

Høiby zat sinds begin februari in de gevangenis. Vorige maand werd hij tot vier jaar cel veroordeeld voor onder meer twee verkrachtingen en mishandeling. Het Openbaar Ministerie had een celstraf van zeven jaar en zeven maanden geëist. Høiby heeft beroep aangetekend. De zaak dient naar verwachting pas volgend jaar bij het gerechtshof in Oslo.