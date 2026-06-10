Marius Borg Høiby, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit, gaat niet in beroep tegen het besluit van het Noorse gerechtshof om hem niet vrij te laten. Dat heeft zijn advocaat Ellen Holager Andenæs gezegd tegen Noorse media. Een rechter bepaalde maandag nog dat Høiby vrijgelaten mocht worden om bij zijn zieke moeder te zijn, maar het gerechtshof bepaalde woensdag anders.

De advocaten van Høiby gaven eerder aan erg teleurgesteld te zijn door de uitspraak. Maar er is geen aanleiding om het besluit aan te vechten, zegt Andenæs tegen omroep NRK.

De 29-jarige Høiby zit al maanden vast in afwachting van het vonnis in de strafzaak tegen hem. Hij had een verzoek gedaan om tijdelijk vrij te komen nadat duidelijk was geworden dat de gezondheid van zijn moeder erg achteruit is gegaan. De rechter ging daar maandag in mee, maar volgens het hof is er een te groot risico dat Høiby nieuwe strafbare feiten zal plegen als hij wordt vrijgelaten.

Maandag wordt uitspraak gedaan in de strafzaak tegen Høiby.