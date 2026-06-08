Marius Borg Høiby heeft het er erg moeilijk mee dat hij vastzit in de gevangenis terwijl zijn moeder, kroonprinses Mette-Marit, ernstig ziek is. Volgens Noorse media noemde Høiby dat tijdens een hoorzitting "ondraaglijk".

Høiby had verzocht vrij te komen vanwege de gezondheidstoestand van zijn moeder. Onlangs werd bekend dat de kroonprinses, die aan een chronische longaandoening lijdt, op de wachtlijst wordt geplaatst voor een longtransplantatie. "De situatie van mijn familie is al moeilijk genoeg. Ik wil er graag zijn voor mijn moeder, die er heel, heel slecht aan toe is", zei Høiby volgens persbureau NTB.

Het Noorse TV2 schrijft dat Høiby duidelijk aangedaan was toen de gezondheid van zijn moeder ter sprake kwam. "Samen zijn als gezin in zo'n tijd is heel belangrijk. Niet alleen voor mijn moeder, maar ook voor de rest van de familie", zei hij. Ook stelde hij dat hij zijn moeder slechts één keer per week kan zien terwijl hij in de gevangenis zit. "Het is moeilijk om te bedenken dat elke zondag dat we elkaar zien, de laatste keer zou kunnen zijn dat ik haar zie."

Misdrijven

Diverse media meldden dat Høiby eerder maandag aanwezig was bij een briefing over de gezondheid van zijn moeder. De 29-jarige Høiby zit sinds februari in de gevangenis en stond eerder dit jaar terecht voor tientallen misdrijven, waaronder een aantal verkrachtingen. Hij hoort later in juni zijn straf. Tegen hem is een gevangenisstraf van zeven jaar en zeven maanden geëist.

Høiby had eerder al verzoeken gedaan om te worden vrijgelaten in afwachting van zijn straf. Meerdere verzoeken werden niet toegewezen vanwege het risico op herhaling. Hij had ook een verzoek gedaan om zijn voorarrest thuis uit te zitten met een enkelband. Ook dat verzoek werd afgewezen.