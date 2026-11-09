Marius Borg Høiby, zoon van koningin Mette-Marit van Noorwegen, wordt maandag door de politie verhoord over wat er vorige week is gebeurd in zijn woning, toen een man zijn woning wist binnen te dringen. Dat meldt de Noorse krant Nettavisen. De verdachte zou een man van in de 30 zijn uit het noorden van het land. Hij is vooralsnog niet verhoord.

De 29-jarige Høiby zit in zijn eigen woning op de koninklijke residentie Skaugum met een enkelband in voorarrest in afwachting van het hoger beroep van zijn strafzaak. In de nacht van donderdag op vrijdag werd hij lastiggevallen door een man die op de deur van zijn huis bonkte en schopte en vervolgens binnen wist te komen. Høiby zou de man daarna het huis uit hebben geduwd. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd.

Noorse media meldden eerder dat er naar de indringer een onderzoek loopt in verband met mogelijke huisvredebreuk en mishandeling.