Mary pakt rugzakken in voor kinderen in opvangcentra

De Deense koningin Mary heeft maandag rugzakken ingepakt voor kinderen in opvangcentra. Dat deed zij in haar rol als voorzitter van de naar haar vernoemde Mary Foundation, die zich inzet tegen onder meer eenzaamheid en huiselijk geweld.

Op beelden van het Deense hof is te zien hoe de koningin in vrijetijdskleding en met een bril op de rugzakken vult. De tassen gaan niet alleen naar kinderen in Denemarken, maar ook naar kinderen in Groenland en de Faeröer.

Mary pakte onder meer boeken, knuffels en tandenborstels in. Volgens het Deense hof is de gevulde rugzak "zowel een praktisch hulpmiddel voor de kinderen als een pedagogisch hulpmiddel voor de medewerkers van de opvangcentra".