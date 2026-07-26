MasterChef deelt beelden achter de schermen met Meghan

MasterChef Australië heeft beelden van achter de schermen gedeeld met Meghan, de vrouw van prins Harry, tijdens haar optreden als gastjurylid in het kookprogramma. Op de beelden, die zondag verschenen op het Instagramkanaal van het programma, is onder meer te zien hoe de hertogin van Sussex op de set van het kookprogramma wordt verwelkomd.

Ook is te zien hoe Meghan tussen de juryleden Sofia Levin, Jean-Christophe Novelli en Poh Ling Yeow staat en tussen de opnames door een praatje met hen maakt. In de aankomende aflevering van het programma onthult Meghan een van de opdrachten die de kandidaten van de kookwedstrijd moeten uitvoeren en beoordeelt ze hun gerechten.

Aan het einde poseert ze voor een groepsfoto en omhelst ze de kandidaten die aan de proef hebben meegedaan, waarna ze wordt uitgezwaaid terwijl ze de set verlaat.

De opnames van het programma vonden plaats toen Harry en Meghan in april een vierdaagse reis maakten door Australië. In MasterChef nemen amateurkoks het tegen elkaar op met verschillende kookproeven.