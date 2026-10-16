Mathilde in februari naar Botswana voor UNICEF

De Belgische koningin Mathilde reist in het voorjaar naar Botswana, zo heeft het Belgische hof gemeld. De vrouw van koning Filip brengt het bezoek in haar hoedanigheid als erevoorzitter van UNICEF België.

Tijdens het bezoek van 22 tot en met 25 februari maakt de koningin kennis met verschillende programma's voor de ontwikkeling van jonge kinderen, voeding, kinderbescherming en mentale gezondheid. Ze gaat naar Maun, Ghanzi en Gaborone en ontmoet daar betrokkenen. "Zo krijgt zij een beter inzicht in de uitdagingen waarmee kinderen en hun gezinnen dagelijks worden geconfronteerd en in de oplossingen die met de steun van UNICEF en zijn partners worden ontwikkeld", aldus het hof.

Mathilde reist vaker als erevoorzitter van UNICEF naar het buitenland. Zo ging zij vorig jaar februari naar Costa Rica en reisde zij in 2023 naar Vietnam.