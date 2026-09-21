Mathilde pleit in New York voor bescherming van menselijk leven

Koningin Mathilde vindt dat "het menselijk leven en de menselijke waardigheid moeten worden beschermd". Dat zei de Belgische koningin maandag tijdens een evenement over humanitaire diplomatie in New York. Mathilde is in de Amerikaanse stad vanwege de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, waarvan zij pleitbezorgster van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen is.

"Sinds wanneer stellen we de menselijke waardigheid niet meer boven alles?", vroeg de Belgische koningin zich volgens persbureau Belga in haar toespraak hardop af. "Oorlog kent regels. Het menselijk leven en de menselijke waardigheid moeten worden beschermd." Volgens Mathilde lijden meer dan 117 miljoen mensen onder gewapende conflicten, maar wordt de toegang tot hulp steeds moeilijker en nemen ook de risico's voor hulpkonvooien toe.

De Belgische koningin sprak ook op een event over vrouwen, vrede en veiligheid. "Vredesakkoorden hebben tot 35 procent meer kans om stand te houden wanneer vrouwen op betekenisvolle wijze deelnemen aan de uitwerking en uitvoering ervan", zei Mathilde. "En toch, ondanks het bewijs dat hun toegevoegde waarde aantoont, vertegenwoordigden vrouwen vorig jaar slechts 7 procent van de onderhandelaars in vredesprocessen wereldwijd."

Volgens de koningin is het ook niet langer de vraag "of vrouwen bereid zijn om deel te nemen, maar of onze vredesprocessen bereid zijn om hen de plaats te geven die hen toekomt".