Mathilde speelt tafelvoetbal in revalidatiecentrum voor jongeren

Koningin Mathilde heeft dinsdag meegedaan aan een potje tafelvoetbal toen zij een revalidatiecentrum voor kinderen en jongeren met chronische aandoeningen bezocht. De Belgische koningin was naar de kustplaats De Haan gekomen om het 100-jarig bestaan van het Zeepreventorium mee te vieren. Ze kreeg er een rondleiding en sprak met bewoners, hun ouders en het zorgpersoneel.

De vrouw van koning Filip werd bij aankomst ontvangen door tientallen mensen, die ze langsging om handen te schudden. Op foto's is te zien hoe kinderen haar geknutselde bloemen, in de kleuren van de Belgische vlag, aanbieden. Daarna verplaatste Mathilde zich naar het centrum, waar ze meer hoorde over aandoeningen die steeds vaker voorkomen bij jongeren, zoals eetstoornissen en psychische problemen. Ook bezocht ze therapeutische sessies om uitleg te krijgen over de begeleiding die er wordt aangeboden.

Het gespecialiseerde centrum ontvangt patiënten uit heel België en biedt onder andere medische zorg, mentale ondersteuning en dieetbegeleiding. Ook zijn er studio's waar ouders van de kinderen en jongeren kunnen verblijven.