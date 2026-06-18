Máxima en Naruhito bewonderen De Nachtwacht in het Rijksmuseum

Koningin Máxima en de Japanse keizer Naruhito hebben donderdagavond een bezoek gebracht aan het Rijksmuseum in Amsterdam. Tijdens de rondleiding leidde de koningin de keizer langs een aantal historische stukken, waaronder De Nachtwacht.

In het museum bewonderden Máxima en Naruhito kostbare Japanse kunstvoorwerpen die Nederlandse handelaren in de 17e eeuw naar Nederland brachten. Zo stonden zij uitgebreid stil bij een 17e-eeuwse Japanse lakkist. Keizer Naruhito stelde daarbij meerdere vragen aan museumdirecteur Taco Dibbits over de versieringen op de kist, die zichtbaar indruk maakten op de Japanse vorst. Het voorwerp werd destijds uit Japan meegebracht, doordat de Nederlanders als enige Europeanen een handelsnederzetting in het land hadden.

De rondleiding eindigde in de Eregalerij, waar Máxima en haar Japanse gast De Nachtwacht van Rembrandt bewonderden. Een restaurator vertelde daar uitgebreid over het restauratieproces van het schilderij van Rembrandt van Rijn. De keizer informeerde onder meer naar de technieken die daarbij worden toegepast.

Fotomoment

Na de rondleiding lieten Máxima en Naruhito zich samen fotograferen voor De Nachtwacht. Daarna deed de koningin een stapje opzij, zodat ook de keizer alleen kon poseren voor het wereldberoemde schilderij. Haar actie zorgde bij Naruhito voor een grote lach op zijn gezicht.

Het bezoek aan het Rijksmuseum vond plaats op de tweede dag van het Japanse staatsbezoek aan Nederland. Eerder op de dag bezocht Naruhito met koning Willem-Alexander de Universiteit Leiden en gingen zij langs het Vredespaleis in Den Haag.