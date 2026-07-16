Máxima in september op werkbezoek in de Achterhoek

Koningin Máxima brengt op 3 september een werkbezoek aan de Achterhoek. Het bezoek van de vorstin samen met minister Boekholt-O'Sullivan van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening staat in het teken van biobased bouwen en het verduurzamen van gebouwen.

De Rijksvoorlichtingsdienst meldt donderdag dat het bezoek start in Hengelo bij een teler van vezelhennep. De plant vormt de grondstof voor de ontwikkeling van isolatiemateriaal. In Doetinchem krijgen koningin Máxima en de minister een rondleiding over het terrein van een nieuwbouwproject. De koningin gaat bij twee woningen naar binnen en spreekt daar met de bewoners.

Het werkbezoek wordt afgerond bij een basisschool, waarvan het gebouw duurzaam in elkaar is gezet. De leerlingen en schooldirecteur vertellen over het gebouw en de invloed hiervan op het leefklimaat van de school.