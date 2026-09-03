Koningin Máxima heeft haar werkbezoek aan de Achterhoek afgesloten op Vrije School De Kleine Prins, een duurzame basisschool in Doetinchem. De koningin werd ontvangen door een groep leerlingen en de directeur. Ze vroeg de kinderen naar de betekenis van duurzaamheid en wilde weten of hun school, die deels is opgebouwd uit hout, anders ruikt dan andere gebouwen.

De leerlingen konden de koningin donderdag niet direct antwoord geven, waarna ze besloot een beetje door te vragen. Ze vroeg of hun eigen huis ook van hout is en kwam toen met de kinderen tot de conclusie dat hun school wel degelijk anders ruikt. Even later kon Máxima dat zelf ook ervaren toen ze door twee leerlingen en de directeur werd rondgeleid. Het drietal vertelde haar onder meer over de invloed van duurzame materialen op de leefomgeving in het gebouw en de sfeer op school.

Vervolgens ging de koningin in gesprek met vertegenwoordigers van de gemeente Doetinchem over duurzaamheid in de bouw. Daarin werd onder meer benadrukt dat het mooi zou zijn als deze manier van bouwen "het nieuwe normaal" wordt. Ook werd teruggeblikt op het bezoek dat Máxima even daarvoor aan een nabijgelegen nieuwbouwwijk had gebracht. Bewoners die ze bij hen thuis had bezocht, vertelden haar dat de energierekening van hun duurzame woning veel lager was. De koningin concludeerde dat dat een groot effect heeft "op de betaalbaarheid van het leven".

Vogelhuisjes

Minister Elanor Boekholt-O'Sullivan van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, die donderdag ook aanwezig was, sprak van "een prachtig werkbezoek". De minister en de koningin kregen beiden een cadeautje voor in de tuin. Máxima ontving een houten vogelhuisje waar winterkoninkjes in kunnen verblijven, de minister kreeg een mussenhotel.

Op het schoolplein werd nog een groepsfoto gemaakt met de betrokken partijen, waarna Máxima zich naar haar auto bewoog. Op het laatste moment vroeg een meisje of haar zusje met de koningin op de foto mocht. Máxima, die haar bezoek eerder op de dag al zag uitlopen door de vele mensen die in de woonwijk met haar op de foto wilden, stemde na enige aarzeling in. Ze pakte het meisje op en poseerde voor een foto. "Die vindt het niet zo leuk", stelde de koningin, terwijl de jonge toeschouwer zichtbaar tegenstribbelde. Daarna nam ze dan echt afscheid en stapte ze al zwaaiend de auto in.