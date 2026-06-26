Máxima sluit VN-reis naar India af met bezoek aan premier Modi

Koningin Máxima heeft haar werkbezoek aan India donderdag afgesloten met een ontmoeting met de Indiase premier Narendra Modi. Samen bespraken ze "de resultaten van haar bezoek", meldt het Instagramaccount UNSGSA, waarop de werkzaamheden van de koningin als speciale VN-pleitbezorger voor financiële gezondheid worden gedeeld.

De koningin kijkt in haar VN-rol "uit naar een voortdurende samenwerking met de Indiase regering om de financiële gezondheid te verbeteren", valt te lezen bij een foto van de ontmoeting tussen Máxima en Modi. De koningin en de premier van India hadden elkaar in mei nog gezien op Paleis Huis ten Bosch, toen Modi een bezoek bracht aan Nederland.

Máxima bezocht de afgelopen dagen meerdere steden in India om te praten over het thema financiële gezondheid. Ze bezocht onder meer een ziekenhuis in Mumbai, waar ze met verpleegkundigen sprak over het beheer van hun dagelijkse financiën. In New Delhi bracht ze onder meer een bezoek aan de Financial Health Demo Day.