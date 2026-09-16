Máxima waarschuwt voor negatief effect onverantwoord lespakket

Wetenschappelijk onderbouwde lespakketten zijn volgens koningin Máxima essentieel als het gaat om het bevorderen van mentale gezondheid in de samenleving. Veel lespakketten zijn "goedbedoeld, maar onverantwoord", benadrukte ze tijdens een bezoek aan het stadion van NAC in Breda. Daar kreeg ze delen van de documentaire Echte Mannen Huilen Niet te zien. Na afloop sprak Máxima in de kleedkamer met diverse partijen over de aanpak van mentale problemen.

Ze wil er naar eigen zeggen voor waken dat er lespakketten worden ontwikkeld die niet het gewenste of een onverantwoord effect hebben. De koningin hamerde er dan ook op dat scholen zich beter kunnen laten leiden door deskundige onderzoeken, in plaats van zelf lespakketten te ontwikkelen. "De wetenschap weet heel goed wat werkt en wat niet werkt", zei ze. Verder vond ze dat "het problematiseren van issues" ook een probleem is. "Een slechte dag betekent niet dat het slecht gaat met jou", aldus de koningin.

Máxima hoorde verder over de totstandkoming van de documentaire, waarin profvoetballers hun gevoelens uitspreken. Ook werd verteld welk effect de film op jongens en mannen in de voetbalwereld heeft gehad. Benoemd werd dat bekende sporters de stap verkleinen om problemen bespreekbaar te maken. De koningin vroeg Thomas Marijnissen, een van de voetballers die in de film te zien is, wat hij nodig had toen hij mentale problemen had. "Gezien en gehoord worden", antwoordde hij daarop.

Eerder op de dag kreeg Máxima fragmenten uit Echte Mannen Huilen Niet te zien. Die werden vertoond op het voetbalveld van NAC, waar ook een plenair gesprek plaatsvond. Daarin lichtten hoofdpersonen uit de film hun verhaal verder toe. Máxima is erevoorzitter van Stichting MIND Us.