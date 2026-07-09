Koningin Máxima wil zich ook in de toekomst blijven inzetten voor financiële gezondheid van mensen. Dat zei ze donderdag in Amsterdam Zuidoost, waar ze een werkbezoek over schuldproblematiek aflegde. Ook tekende haar Stichting Financieel Gezond Nederland (SFGN) een samenwerkingsovereenkomst met het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid.

De koningin vertelde de aanwezigen dat zij haar werk voor financiële gezondheid niet alleen in Nederland uitvoert, maar ook internationaal. "Ik reis door heel veel landen en ik leer daar heel veel, maar ik leer ook heel veel van wat er hier in de gemeenten allemaal gebeurt", zei ze. Ze heeft "waanzinnige wethouders" ontmoet die het leven van mensen willen verbeteren, zei ze.

Ze gaf de toehoorders in het OBA Next Lab bij metrostation Kraaiennest een voorbeeld van hoe mensen die financieel ongezond zijn zich elke week weer afvragen hoe ze het einde van de week halen en de enveloppen met rekeningen op den duur maar ongeopend laten. "Het is verlammend", zei ze. "Daarom wil ik mijzelf hiervoor blijven inzetten."

Financieel Gezonde Wijken

De SFGN, waar Máxima erevoorzitter van is, tekende donderdag de intentieverklaring Financieel Gezonde Wijken. De stichting deed dat met Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid, een overheidsinitiatief dat zich samen met gemeenten en lokale partijen inzet voor de inwoners van twintig landelijke 'focusgebieden'. Bewoners van deze wijken hebben vaak meerdere problemen op het gebied van onderwijs, armoede, gezondheid, huisvesting en criminaliteit.

De koningin zei trots te zijn op de samenwerking en sprak haar dank uit aan de mensen die betrokken waren bij de totstandkoming hiervan. "Dank aan jullie. Alleen samen kunnen we het doen", besloot ze. Tijdens het werkbezoek verplaatste de koningin zich per fiets van de ene locatie naar de andere, maar voor vertrek stond er toch een auto voor haar klaar.