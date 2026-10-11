Meghan en Malala bundelen krachten voor meisjesonderwijs

Hertogin Meghan en Malala Yousafzai hebben de handen ineengeslagen om geld op te halen voor onderwijs voor zo veel mogelijk meisjes. De vrouwen hebben op Wereldmeisjesdag bekendgemaakt dat de opbrengst van jam en thee van Meghans merk As Ever zondag naar het Malala Fund gaat.

"Als we de meisjes van vandaag steunen, geven we de vrouwen van morgen meer mogelijkheden. Toegang tot onderwijs is de sleutel om dit te realiseren", schrijven de vrouwen op Instagram. Ze delen het bericht onder twee foto's van eerder deze week, waarop te zien is dat ze samen thee drinken en scones eten. Meghan en Malala werden woensdag al in Londen gespot door fotografen.

Sinds 2013 zamelt de Pakistaanse activiste met haar fonds geld in om ervoor te zorgen dat elk meisje toegang heeft tot gratis, veilig en kwalitatief hoogstaand onderwijs. Meghan, de vrouw van de Britse prins Harry, lanceerde haar lifestylemerk in 2024 en verkoopt onder meer kaarsen, jam en thee.