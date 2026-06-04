Hertogin Meghan van Sussex heeft donderdag op Instagram stilgestaan bij de verjaardag van prinses Lilibet. De dochter van de voormalige Amerikaanse actrice en de Britse prins Harry is 5 jaar geworden.

"Ons droommeisje. Gelukkige 5e verjaardag, Lili", schrijft Meghan bij twee foto's van de kleine prinses. Op de eerste foto houdt Harry zijn dochter in zijn armen en staat Meghan er lachend naast. Op de tweede foto staat Lilibet in haar eentje in de tuin. Op beide foto's is het gezichtje van het meisje afgewend. Wel is te zien dat ze lang oranjerood haar heeft.

Lilibet werd in 2021 geboren in de Verenigde Staten en is vernoemd naar haar overgrootmoeder, koningin Elizabeth, die in huiselijke kring Lilibet werd genoemd. Haar tweede naam is Diana, naar de moeder van prins Harry. Lilibet is na haar in 2019 geboren broer Archie de zevende in lijn van troonopvolging voor de Britse troon.