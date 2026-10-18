Meghan niet langer in gesprek over rol in Netflixserie

Meghan is niet langer in gesprek over een rol in de Netflixserie The Gentlemen. Volgens bronnen rond de hertogin van Sussex zou haar naam vooral zijn gebruikt om publiciteit te genereren voor het tweede seizoen van de serie. Dat meldt People op basis van berichtgeving van The Telegraph.

De 45-jarige Meghan werd eerder genoemd als mogelijke nieuwe actrice voor het derde seizoen van de misdaadserie van Guy Ritchie. Volgens ingewijden uit haar omgeving heeft Netflix de gesprekken mogelijk bewust laten uitlekken. "Sommige mensen in haar omgeving hebben het gevoel dat ze is gebruikt om het tweede seizoen te promoten", zegt een bron tegen The Telegraph.

Volgens de ingewijde is het een bekende marketingtruc om de naam van een beroemdheid aan een productie te verbinden, terwijl de gesprekken nog nauwelijks zijn gevorderd. Vertegenwoordigers van Meghan en Netflix hebben niet gereageerd op verzoeken om commentaar van People.

Meghan speelde jarenlang Rachel Zane in de serie Suits, voordat ze in 2018 trouwde met prins Harry. De hertogin zou inmiddels weer belangstelling hebben voor acteerwerk. Zo heeft ze een gastrol opgenomen in de nog te verschijnen film Close Personal Friends.