Meghan, de vrouw van prins Harry, was donderdag goedgehumeurd tijdens haar eerste gezamenlijke werkbezoek met haar man sinds hun terugkeer naar het Verenigd Koninkrijk. Bij aankomst in Nottingham benadrukte Meghan blij te zijn om weer in Engeland te wonen, meldt het Amerikaanse tijdschrift People.

"Het is geweldig om terug te zijn", zei de hertogin van Sussex tegen een van de aanwezigen. Bij aankomst in Nottingham werden de twee opgewacht door meer dan honderd belangstellenden.

Op beelden van de Britse omroep BBC is te zien hoe bezoekers haar verwelkomen met onder andere ballonnen, bloemen en cadeaus. Ook spraken sommige bezoekers hun steun uit aan de hertogin. "Dat waardeer ik", liet Meghan weten nadat ze een van hen omhelsde.

Het bezoek van prins Harry en Meghan is geen officieel koninklijk bezoek, omdat de twee geen werkende leden van het Britse koningshuis meer zijn. Het paar bracht in Nottingham een bezoek aan een aantal goede doelen die zij ondersteunen.