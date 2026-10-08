Meghan heeft in Londen gedineerd met de Pakistaanse activiste Malala Yousafzai. Dat schrijven verschillende media op basis van beelden die rondgaan op sociale media. Volgens People is het de eerste keer dat Meghan gezien werd in Londen sinds zij en prins Harry met hun gezin terugverhuisden naar het Verenigd Koninkrijk.

De twee vrouwen werden samen in een restaurant gezien. Het is niet de eerste keer dat de hertogin van Sussex en de Nobelprijswinnaar elkaar spreken. In oktober 2020 namen Meghan en Harry deel aan een virtueel gesprek met Yousafzai ter gelegenheid van de Internationale Dag van het Meisje, waarin ze het belang van onderwijs voor meisjes bespraken.

De hertog en hertogin van Sussex verhuisden recent na zes jaar met hun kinderen weer terug naar het Verenigd Koninkrijk. Harry heeft sinds zijn terugkeer al een paar publieke optredens gehad, maar Meghan heeft zich daar nog niet aan gewaagd. Het stel werd onlangs wel al hand in hand gefotografeerd toen ze de Falkland Arms-pub in de Cotswolds binnenliepen.