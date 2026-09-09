De eerste mensen hebben zich woensdagochtend vroeg verzameld in Oslo om een laatste eer te bewijzen aan de overleden koning Harald. Dat is te zien bij Noorse media. De rijen om het centrum van Oslo binnen te komen worden steeds langer.

De rouwstoet trekt om 12.00 uur van het paleis door het centrum naar de Domkerk voor de uitvaart van de koning. Om het afgezette gebied binnen te komen, moeten toeschouwers langs een veiligheidscontrole. Bij de tien ingangen staan al rijen. Het gebied is de hele dag afgesloten. Langs de route hangen de Noorse vlaggen halfstok. Ook bij de Domkerk zaten vroeg in de ochtend mensen klaar voor de publieke uitvaartdienst. De uitvaart is op grote schermen in het centrum te volgen.

Steeds meer prominenten uit het buitenland arriveerden woensdagochtend om de uitvaart bij te wonen. Zo is de Deense premier Mette Frederiksen gearriveerd en werd ook de Zweedse kroonprinses Victoria al gezien.