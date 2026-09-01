De Noorse koningin Mette-Marit is dinsdag niet aanwezig bij de aflegging van de eed van haar man koning Haakon voor het Noorse parlement, het Storting. Volgens het Noorse hof heeft Mette-Marit last van complicaties door haar longtransplantatie en kan ze er om die reden niet bij zijn.

"Het is niet ongebruikelijk dat er complicaties optreden na een longtransplantatie", schrijft de longarts van de koningin in een verklaring gedeeld door het Noorse hof. Mette-Marit onderging haar longtransplantatie in juni. "De koningin heeft sinds de operatie op een aantal momenten te maken gehad met complicaties, zo ook vandaag. Om deze reden moet de koningin de hele dag door worden geobserveerd. Helaas kan de koningin hierdoor vandaag niet aanwezig zijn bij de beëdiging in het Storting."

Haakon legt dinsdag om 13.00 uur de eed af. Hij wordt vergezeld door kroonprinses Ingrid-Alexandra. Koningin Sonja en prins Sverre Magnus gaan ook naar het parlement.

De 53-jarige Haakon volgde vrijdag zijn vader Harald op, die vrijdagochtend op 89-jarige leeftijd overleed.