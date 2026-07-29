Minder bezoekers voor Britse paleizen

De Britse koninklijke paleizen waren vorig jaar een stuk minder in trek. In totaal kwamen er 182.000 bezoekers minder dan in 2024, melden Britse media op basis van het jaarrapport van de Royal Collection Trust.

De bezoekersaantallen liepen op bijna alle residenties terug tot een totaal van 2,7 miljoen. Mede daardoor kelderden de inkomsten met meer dan 4,6 miljoen pond (5,3 miljoen euro).

Volgens de instelling, die onder meer de kunstcollectie van koning Charles beheert en de openstelling van de paleizen regelt, was de daling vooraf ingecalculeerd. In de afgelopen jaren was er juist meer belangstelling, mede door grote evenementen als de kroning van Charles. Buckingham Palace verlaagde bovendien de maximale capaciteit voor bezoekers in verband met werkzaamheden.