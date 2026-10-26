Minister spreekt steun uit aan Meghan na onderzoek vader

Angela Rayner, de Britse minister van Binnenlandse Zaken, heeft haar medeleven betuigd aan hertogin Meghan nu bekend is geworden dat haar vader wordt beschuldigd van het bezit van afbeeldingen van kindermisbruik. In een interview met Sky News stelde Rayner dat "Meghan te maken heeft met een enorme inbreuk op haar privéleven en dat van haar familie. Het moet voor een dochter heel moeilijk zijn om te zien dat dit alles in de openbaarheid komt".

De Filipijnse politie doet onderzoek naar duizenden afbeeldingen die in het huis van Thomas Markle zijn gevonden. Meghan heeft al jaren geen contact meer met haar vader. De vrouw van prins Harry liet vrijdag in een verklaring weten "zeer ontdaan" te zijn door de aantijgingen. Ze verklaarde ook dat ze al jaren geleden door de Britse politie was geïnformeerd over vermeend strafbaar gedrag van haar vader.

Rayner gaf een toelichting op het besluit van de Metropolitan Police om geen details te delen met Meghan over het vermeende strafbare gedrag. "Dit is een operationele kwestie", aldus de bewindsvrouw. "De politie neemt zelf beslissingen over hoe en wanneer ze informatie delen wanneer zij dat passend achten."

De minister stelt dat Meghan "een duidelijk statement" over de kwestie heeft afgegeven "waarin zij heel duidelijk was over hoe zij in de kwestie staat".