Monica Bellucci en Richard Gere eregasten op feest prins Albert

Acteurs Monica Bellucci en Richard Gere waren vrijdagavond als eregast aanwezig bij de viering van de twintigste verjaardag van de Prince Albert II of Monaco Foundation, de stichting van prins Albert. Op Instagram blikt het Monegaskische hof terug op de feestelijke avond.

Sinds de oprichting in 2006 zet de stichting van prins Albert zich in om ecosystemen wereldwijd te behouden en gezondheid te promoten. Samen met zijn vrouw prinses Charlène organiseerde hij in het operagebouw van Monte Carlo een speciale avond om stil te staan bij de afgelopen twee decennia.

Naast Bellucci en Gere, die naast het prinselijk paar poseerden op de loper en met hen aan tafel zaten, was onder anderen ook zangeres Christina Aguilera aanwezig op het feest. Zij trad op, net als Plácido Domingo en Sister Sledge. Prins Albert gaf tijdens de avond een toespraak en er werden ook speciale items geveild.