Muziekproducent David Foster ontkent dat hij Meghan, de vrouw van prins Harry, afgelopen weekend bewust heeft genegeerd op de rode loper. Op sociale media en in roddelbladen werd na het verschijnen van beelden van een gala in Canada geschreven dat Markle "ongemakkelijk" en "opzettelijk" werd genegeerd door Foster.

"Harry en Meghan zijn goede vrienden van mij", zegt de 76-jarige Foster in een verklaring aan People. "Iedereen die de beelden bekijkt, kan zien dat er geen sprake was van een ongemakkelijk moment en al helemaal niet van negeren."

Op de bewuste beelden is te zien dat Foster langs Harry en Meghan loopt zonder hen te groeten. Volgens Foster had hij prins Harry en Meghan tien minuten eerder bij de ingang van het evenement al uitgebreid begroet. "Het is treurig dat bepaalde media ervoor hebben gekozen om een ontmoeting op de rode loper te verdraaien", aldus Foster. De producent zegt dat hij langs het tweetal liep om een foto te maken.

Het benefietgala in Canada stond in het teken van het 40-jarig bestaan van de David Foster Foundation, die Canadese gezinnen ondersteunt van wie een kind een levensreddende orgaantransplantatie nodig heeft.