Nieuwe munten met portret koning Charles in omloop

The Royal Mint brengt de komende tijd miljoenen nieuwe muntjes van 10 pence in omloop in het Verenigd Koninkrijk. Het is de eerste keer dat er een portret van koning Charles op zal staan.

Het gaat in totaal om 6,5 miljoen exemplaren die dit jaar zijn geslagen en nog eens 600.000 die al in 2023 werden gemaakt. De geldstukken worden uitgebracht vanwege een toenemende vraag naar 10 pence-munten.

Sinds de introductie van het portret van koning Charles op Britse munten in 2022 zijn volgens The Royal Mint verzamelaars gretig op zoek naar geldstukken met de nieuwe koninklijke beeltenis. Van de in totaal ruim 24 miljard munten die in het VK in omloop zijn, is nu op ongeveer 1 procent het hoofd van Charles te zien. Hij is al te vinden op sommige geldstukken van 5 pence, 50 pence en 1 pond.

Op de muntzijde van de nieuwe 10 pence-stukken wordt een korhoen afgebeeld, een bedreigde vogel in het VK.