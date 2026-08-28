Nieuwe Noorse koning en kroonprinses arriveren op paleis

De nieuwe koning van Noorwegen is vrijdagochtend aangekomen op het Koninklijk Paleis in Oslo. Haakon arriveerde samen met zijn dochter Ingrid Alexandra, die kroonprinses is geworden na het overlijden van haar opa koning Harald.

Op de Noorse televisie werd de aankomst van Haakon live uitgezonden. De rouwende menigte voor het paleis had ruimte gemaakt voor de auto's van de koninklijke familie.

Volgens de Noorse krant VG zwaaide Haakon naar de mensen en stapte hij even later, voor het eerst als koning, het paleis binnen.

Om 11.30 uur ontmoet de nieuwe koning de regering tijdens een buitengewone ministerraad op het paleis. Haakon zal dan onder meer zijn koningsnaam kenbaar maken.