Leden van het Noorse koningshuis gaan hun werkzaamheden na een periode van rouw geleidelijk weer oppakken, zo meldt het Noorse hof in een verklaring op de website. Koning Haakon hervat de komende tijd werkbezoeken, maar grotere reizen en staatsbezoeken worden dit najaar en in de winter niet georganiseerd.

Het Noorse hof laat ook weten dat koningin Mette-Marit nog in revalidatie is na haar longtransplantatie. Zij heeft in principe tot volgende zomer geen officieel programma. Kroonprinses Ingrid-Alexandra, die momenteel studeert in Oslo, geeft voorrang aan haar studie en is bij enkele officiële gelegenheden aanwezig. Zij gaat in februari voor haar studie weer naar Australië.

De moeder van Haakon en weduwe van de overleden koning Harald, koningin Sonja, gaat de komende tijd ook weer bezoeken brengen waarbij ze het koningshuis vertegenwoordigt, aldus het hof.

Kort na het overlijden van koning Harald op 28 augustus kondigde het Noorse hof een periode van rouw aan, waarbij officiële activiteiten van het koningshuis werden geschrapt. Deze duurt nog tot en met 9 oktober. Harald overleed op 89-jarige leeftijd.