Officier van justitie Sturla Henriksbø, de aanklager in de zaak tegen Marius Høiby, wil dat het hoger beroep dat hij heeft aangetekend tegen zijn straf wordt verworpen. Dat zegt hij woensdag tegen het Noorse persbureau NTB. De zoon van koningin Mette-Marit kreeg vier jaar cel. Hij kreeg zijn straf voor onder meer twee van de vier verkrachtingen waarvoor hij terechtstond.

Volgens Henriksbø zou het gerechtshof de afweging moeten maken dat er geen reden is om te twijfelen aan het bewijs dat in de zaak is gepresenteerd. Bovendien vreest de officier van justitie dat een hoger beroep een grote belasting zou zijn voor de betrokkenen in de zaak. "De zaak leidt tot een enorme stormvloed aan nieuwe media-aandacht", stelt de aanklager. "Zowel de verdachte als een aantal getuigen én de slachtoffers zijn bekende mensen."

Het nieuws komt in een turbulente week voor het Noorse koningshuis. De Noorse koning Harald overleed vrijdag op 89-jarige leeftijd. Koning Haakon heeft dinsdag de grondwettelijke eed afgelegd in het Noorse parlement. Koningin Mette-Marit was afwezig bij de ceremonie vanwege medische complicaties. Mette-Marit werd dinsdagavond weer uit het ziekenhuis ontslagen.

Het is niet bekend wanneer het gerechtshof het verzoek tot het beroep gaat behandelen. Volgens NTB is de verwachting dat dit niet voor 2027 is. Marius Høiby draagt momenteel een enkelband en verblijft op het landgoed Skaugum. Hij heeft van de rechter toestemming gekregen om volgende week de begrafenis van koning Harald bij te wonen.