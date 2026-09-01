Koning Haakon heeft dinsdagavond zijn vrouw koningin Mette-Marit opgehaald uit het ziekenhuis, schrijven Noorse media. De koningin was daar vanaf 17.00 uur vanwege complicaties door haar longtransplantatie.

De Noorse krant VG publiceerde opnieuw een foto van de koning achter het stuur van zijn auto bij het ziekenhuis met Mette-Marit op de achterbank. Eerder bracht Haakon zijn vrouw met de auto naar het Rikshospitalet, en vertrok hij na iets meer dan een uur weer. Om 21.10 uur arriveerde hij weer om haar op te halen.

Door de complicaties kon de koningin niet aanwezig zijn bij de beëdiging van Haakon in het parlement. Eerder op dinsdag liet het koninklijk huis weten dat de koningin na haar longtransplantatie in juni te maken heeft gehad met enkele complicaties, zo ook deze dag. "Hierdoor moet de koningin gedurende de dag worden geobserveerd", stond in een verklaring. Na het overlijden van koning Harald op vrijdag heeft Mette-Marit al meerdere publieke optredens gemaakt. Maandag groette ze nog het publiek op het paleisplein in Oslo.