De Noorse koningin Mette-Marit is dinsdag naar het Rikshospitalet in Oslo gebracht door haar man koning Haakon. Noorse media publiceren dinsdag foto's waarop te zien is hoe de 53-jarige koningin bij het ziekenhuis een auto verlaat die door Haakon bestuurd werd. Persbureau NTB laat weten dat de koning intussen het ziekenhuis heeft verlaten, maar zijn echtgenote nog niet. Mette-Marit herstelt nog steeds van een longtransplantatie.

Haakon legde eerder vandaag de eed af in het Storting, het Noorse parlement. Het Noorse koninklijk huis maakte dinsdag eerder op de dag bekend dat koningin Mette-Marit last had van complicaties door haar longtransplantatie. Ze moest daarom de hele dag onder observatie blijven, zo luidde de verklaring. Mette-Marit kon daardoor ook niet aanwezig zijn bij de eedaflegging van haar man.

In juni onderging Mette-Marit een longtransplantatie.