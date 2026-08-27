Noorse koninklijke familie weer naar ziekenhuis voor Harald

De naaste familie van koning Harald is donderdag opnieuw naar het ziekenhuis in Oslo gegaan om hem bij te staan. Koningin Sonja, kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit arriveerden rond 09.15 uur, melden Noorse media. Ook kleinzoon prins Sverre Magnus is in het ziekenhuis.

Rond datzelfde tijdstip maakte het paleis bekend dat de gezondheid van de 89-jarige koning verder achteruit is gegaan. Het paleis omschrijft zijn toestand nu als "zeer ernstig".

Harald werd op 17 augustus opgenomen in het Rikshospitalet. Hij heeft een aandoening waarbij rode bloedcellen sneller worden afgebroken, wat kan leiden tot bloedarmoede. Ook werd de koning deze week behandeld voor een bacteriële infectie.