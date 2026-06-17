Noorse parlementsvoorzitter wenst Mette-Marit spoedig herstel toe

De Noorse parlementsvoorzitter Masud Gharahkhani heeft kroonprinses Mette-Marit een spoedig herstel toegewenst na haar longtransplantatie. "We zijn allemaal opgelucht dat ze nieuwe longen heeft ontvangen en dat de operatie succesvol was", zei de voorzitter van de Storting tegen persbureau NTB.

Gharahkhani stipte ook aan dat er door de ziekte van de kroonprinses meer aandacht is geweest voor orgaandonaties in Noorwegen. Nadat begin juni bekend was gemaakt dat Mette-Marit op de wachtlijst stond voor een longtransplantatie, steeg het aantal nieuwe orgaandonoren in Noorwegen "explosief".

Mette-Marit lijdt aan longfibrose, een chronische longaandoening. Haar toestand was de afgelopen tijd erg verslechterd. Woensdag maakte het Noorse hof bekend dat ze een longtransplantatie heeft ondergaan. Het Noorse hof belooft een update te geven zodra Mette-Marit wordt ontslagen uit het ziekenhuis.