Noorse premier diep geraakt door verslechterde gezondheid Harald

De Noorse premier Jonas Gahr Støre zegt dat hij diep geraakt is nu de gezondheid van koning Harald wordt omschreven als "zeer ernstig". Dat zegt hij in een bericht aan het Noorse persbureau NTB.

"Ik weet dat het hele land achter me staat als ik zeg dat we in gedachten bij de koning en de rest van de koninklijke familie zijn", aldus Støre. "Ik heb er alle vertrouwen in dat er goed voor de koning wordt gezorgd en dat hij een goede en zorgzame behandeling krijgt in het Rikshospitalet."

Støre heeft zijn agenda voorlopig nog niet aangepast.