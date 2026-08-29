Noorse premier naar herdenkingsdienst voor overleden Harald

De Noorse premier Jonas Gahr Støre woont zondag een van de vele herdenkingsdiensten voor de overleden koning Harald bij. Støre is bij een ceremonie in de Dom van Oslo, heeft het kantoor van de premier zaterdag bekendgemaakt.

In heel Noorwegen zijn zondag gelijktijdig om 11.00 uur herdenkingen voor de vrijdag overleden Harald. De dienst in Oslo wordt ook rechtstreeks uitgezonden op televisie.

Ook in de domkerken van Bergen, Bodø, Fredrikstad, Hamar, Kristiansand, Molde, Stavanger, Tromsø en Tønsberg zijn diensten, net als in veel andere kerken in het land. Voor zover bekend wonen geen leden van de koninklijke familie een herdenking bij.

Harald overleed vrijdagochtend op 89-jarige leeftijd in een ziekenhuis in Oslo.